Accidente vial en la colonia Anahúac: camión impacta contra camioneta

Un aparatoso accidente vial se registró en la colonia Anahúac cuando el operador de un camión de personal de la empresa Technotrim terminó impactando contra una camioneta, tras presuntamente no respetar un señalamiento de alto.

El percance ocurrió en la intersección de la calle Huemac y la calle Cuauhtémoc, cuando el conductor de una camioneta Ford Lobo, modelo 2007, color blanca, realizaba una maniobra de giro. Fue en ese momento que el camión se atravesó y terminó estampándose contra la carrocería de la unidad particular.

El estruendo generó alarma entre los vecinos y conductores que circulaban por la zona, sin embargo, por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

Oficiales de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y confirmar que el saldo fue únicamente de daños materiales y el susto de los involucrados.