Bomberos controlan incendio en camión de Alpura

Una verdadera escena de pánico se vivió la tarde de ayer sobre el bulevar Santa Cecilia, en Castaños, cuando un camión repartidor de la empresa Ganadera y Productores Alpura quedó envuelto en llamas tras un aparente corto circuito en el motor.

El vehículo, un Freightliner modelo 2018 en colores blanco y azul, con placas LE-80-039, era conducido por Luis Enrique Córdova Castillo, de 43 años y vecino de Ciénegas de Flores, Nuevo León.

El operador relató que todo marchaba con normalidad hasta que observó humo saliendo del cofre; al detener la unidad, el fuego se propagó de manera inmediata, obligándolo a descender para ponerse a salvo.

La rápida movilización de elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Castaños, fue clave para contener el siniestro. Tras varios minutos de intensas labores lograron sofocar las llamas, aunque la parte frontal del camión quedó prácticamente destruida.

Afortunadamente, el repartidor no sufrió lesiones, pues la unidad ya circulaba vacía, aunque las pérdidas materiales fueron cuantiosas.

El domicilio corporativo de la empresa afectada se ubica en la carretera a Laredo, kilómetro 27, en Zuazua, Nuevo León, desde donde ya se coordinan las gestiones para atender el daño.

Las autoridades indicaron que, de manera preliminar, el incendio se originó a causa de un corto circuito en el motor, sin embargo, no descartan realizar peritajes adicionales para confirmar la causa del siniestro.