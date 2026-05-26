Violencia en Tecomán desata bloqueos e incendios tras operativo de la Fiscalía

La tarde del 25 de mayo se registraron bloqueos y vehículos incendiados en el municipio de Tecomán, Colima, luego de un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado que derivó en un enfrentamiento armado.

De acuerdo con información oficial del gobierno estatal, el saldo preliminar fue de un civil armado abatido y dos agentes de la Fiscalía lesionados, además de varios incendios provocados en distintos puntos de la zona.

A través de redes sociales, alrededor de las 6:23 de la tarde, las autoridades confirmaron los hechos que ya circulaban en videos y fotografías compartidos por usuarios, donde se observaban camiones incendiados y un tren impactando un vehículo que había sido colocado sobre las vías mientras ardía en llamas.

El enfrentamiento armado

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad informó que el enfrentamiento ocurrió cerca de la comunidad de Caleras, en Tecomán. Según el reporte, agentes de la policía investigadora acudieron al lugar tras recibir un llamado al 911, pero al arribar fueron atacados a balazos por sujetos que viajaban en un vehículo.

Después de la agresión, corporaciones estatales y federales desplegaron un operativo para localizar a los responsables. Posteriormente, se registraron bloqueos e incendios en diversos puntos del municipio, situación que ocasionó el cierre total del cruce de Tecomán sobre la autopista Colima-Guadalajara.

Detalles del operativo

Hasta las 6 de la tarde, el operativo de seguridad continuaba activo y el gobierno estatal informó que posteriormente daría a conocer más detalles sobre lo ocurrido.