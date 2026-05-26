Capturan en Sonora a Isaí Martínez Zepeda, sobrino de "El Chapo"

Las autoridades federales detuvieron en Sonora a Isaí Martínez Zepeda, identificado como sobrino de Joaquín "El Chapo" Guzmán, durante un operativo realizado en el municipio de Nogales como parte de las acciones de vigilancia en la frontera norte del país.

De acuerdo con los reportes de seguridad, el detenido era considerado un objetivo prioritario debido a que contaba con una orden vigente con fines de extradición, por lo que tras su captura comenzaron los procedimientos legales correspondientes.

Acciones de la autoridad

Mientras se desarrollaba el operativo en Sonora, corporaciones de seguridad llevaron a cabo una acción paralela en el municipio de Tapachula, Chiapas, donde ejecutaron una orden de cateo dentro de un inmueble ubicado en la zona fronteriza del sur del país.

Durante la inspección del domicilio, las fuerzas federales aseguraron un cargamento de droga y armamento de alto poder, considerado por las autoridades como un golpe a las operaciones de grupos delictivos que mantenían presencia en esa región.

El balance del cateo incluyó el decomiso de 687 kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína, además de un arsenal integrado por 151 armas de fuego de distintos calibres y 363 cargadores.

Detalles confirmados

En el lugar también fueron localizadas 18 granadas, las cuales fueron aseguradas bajo protocolos especiales de seguridad para evitar riesgos durante su traslado.

Las autoridades no dieron a conocer más detalles sobre posibles personas detenidas durante el cateo realizado en Chiapas.