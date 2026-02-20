Policía evita asalto en expendio de Monclova

MONCLOVA, COAH.- La rápida movilización de elementos municipales evitó que se consumara un asalto en un expendio de bebidas alcohólicas ubicado sobre la calle Progreso, en la Zona Centro, la noche del jueves.

De acuerdo con los primeros reportes, minutos antes de las 22:00 horas un sujeto conocido con el apodo de "El Cala" ingresó al establecimiento y presuntamente intentó intimidar al encargado simulando portar un arma blanca, con la intención de apoderarse de dinero en efectivo o mercancía.

El individuo habría amagado verbalmente al trabajador, fingiendo llevar entre sus ropas un objeto punzocortante, aunque en ningún momento mostró algún arma. La actitud sospechosa fue advertida por vecinos del sector, especialmente del área cercana a la calle Hinojosa, quienes notaron movimientos inusuales dentro del local y dieron aviso inmediato al Sistema Estatal de Emergencias.

Elementos municipales que se encontraban atendiendo un percance vial en las inmediaciones suspendieron momentáneamente esa labor para acudir al llamado preventivo, priorizando la posible comisión de un delito.

Al arribar al expendio, los oficiales recabaron la media filiación del presunto responsable y desplegaron un operativo de búsqueda en calles aledañas. Tras varios recorridos y entrevistas con personas del sector, lograron ubicar a un individuo que coincidía parcialmente con las características proporcionadas.

El sospechoso fue asegurado y presentado ante el encargado del negocio para su posible identificación; sin embargo, el afectado manifestó dudas, presuntamente por temor a represalias.

Aun así, el sujeto fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal para continuar con las investigaciones correspondientes. Las autoridades también revisaron grabaciones de cámaras de vigilancia del establecimiento y de negocios cercanos para confirmar su participación en el intento de asalto.