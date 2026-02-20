Accidente de camión escolar deja un lesionado en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un camión de transporte escolar protagonizó un accidente por alcance la mañana de este viernes sobre la avenida Las Torres, dejando como saldo un trabajador de SIMAS lesionado y daños materiales de consideración.

El percance se registró alrededor de las 09:00 horas en el cruce con la calle Gustavo Díaz Ordaz, hasta donde se movilizaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja Mexicana tras el reporte ingresado al Sistema Estatal de Emergencias.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el operador de un camión marca Thomas, color amarillo, identificado como Arturo García, no extremó precauciones al aproximarse al cruce y terminó impactándose en la parte posterior de un camión de plataforma blanco propiedad del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos (SIMAS).

Tras el impacto, el conductor de la unidad oficial, quien esperaba la luz verde del semáforo, identificado como Edgar Escamilla, resultó con lesiones, por lo que fue valorado en el lugar por paramédicos de Cruz Roja.

Afortunadamente, no fue necesario su traslado de urgencia, aunque quedó bajo observación médica. Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del choque y deslindar responsabilidades, mientras se coordinaban maniobras para evitar mayores afectaciones a la circulación en la zona.

Posteriormente, los involucrados fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños y evitar que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público. El incidente generó congestionamiento momentáneo en el sector, mientras las autoridades trabajaban en el levantamiento de la información y el retiro de las unidades dañadas.