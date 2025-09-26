Investigación abierta por ataque con arma blanca a José Hernández

CASTAÑOS, COAH.- La tarde de ayer se registró un ataque con arma blanca en la calle Cerro de Tepellac, en la colonia Villas de Guadalupe, donde un hombre resultó gravemente lesionado.

La víctima fue identificada como José Hernández, de 45 años, quien presentaba una herida en la parte baja de la espalda del lado izquierdo. Elementos del Cuerpo de Bomberos de Castaños acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios.

Tras ser estabilizado, el afectado fue llevado a la Clínica 8 del IMSS; sin embargo, al no ser derechohabiente, fue necesario su traslado al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova, donde permanece bajo observación médica.

Hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre los responsables ni el motivo de la agresión, aunque las autoridades ya abrieron carpeta de investigación.