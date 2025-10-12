Vecino de Chinameca agredido brutalmente

MONCLOVA, COAH. — Un violento e inusual ataque con machete provocó pánico entre los habitantes de la colonia Chinameca, luego que un vecino identificado como Cristian fue agredido en la cabeza por un sujeto conocido como “El Picón”, también vecino del sector.

El incidente ocurrió la tarde de ayer sobre la calle Manila, donde, según testigos, Cristian se encontraba tomando en la banqueta de su domicilio como de costumbre, cuando “El Picón” se le acercó y lo atacó sin motivo aparente, propinándole un machetazo directo en la cabeza.

Tras la agresión, Cristian cayó al suelo gravemente herido, mientras el agresor huyó del sitio a bordo de una camioneta negra, antes de que los vecinos pudieran detenerlo.

Alarmados, familiares y habitantes del lugar auxiliaron al lesionado y lo trasladaron al interior de su vivienda, mientras solicitaban apoyo a los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron minutos después y brindaron los primeros auxilios, antes de trasladarlo de urgencia a un hospital local para su atención médica.

Vecinos del sector expresaron su indignación y miedo, asegurando que “El Picón” ya había protagonizado otros incidentes violentos en la colonia sin que las autoridades actuaran a tiempo.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para controlar la situación y desplegar un operativo de búsqueda, aunque el agresor logró escapar y hasta el cierre de esta edición seguía prófugo.