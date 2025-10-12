Hombre ebrio en Monclova moviliza a vecinos

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte susto se llevaron vecinos de la colonia Miguel Hidalgo luego de encontrar a un hombre tirado en la vía pública y pensar que estaba muerto, lo que generó la movilización de paramédicos y elementos preventivos la tarde de este sábado.

Alrededor de las 13:23 horas, varios habitantes reportaron al 911 la presencia de un sujeto inconsciente sobre la calle 21 de Marzo, entre las vialidades 16 de Septiembre y 5 de Mayo.

Según los testigos, el hombre vestía short verde y playera gris, y estaba inmóvil, con manchas de sangre en la boca, por lo que temieron lo peor.

Los vecinos incluso intentaron auxiliarlo, pero al no reaccionar solicitaron una ambulancia ante la sospecha de que había perdido la vida.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar y, tras revisarlo, confirmaron que el individuo no estaba muerto ni lesionado de gravedad, sino completamente alcoholizado.

El sangrado era leve y derivado de una caída previa.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del caso y verificar que no se tratara de un hecho delictivo.

El hombre fue estabilizado por los socorristas y quedó bajo resguardo de las autoridades hasta que recobrara plenamente la conciencia.