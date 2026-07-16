¡Apuñalado! Celos desata violento ataque en la colonia Aguilar

MONCLOVA, COAH.- Una presunta disputa motivada por los celos terminó en un violento ataque que dejó a un joven con tres heridas producidas por un picahielos, la noche del miércoles en la colonia Aguilar.

La víctima, Ángel de Jesús Juárez González, caminaba junto a su pareja, Alexa Yamile, por la calle Gustavo Díaz Ordaz, cerca del cruce con Vicente Suárez, cuando fueron sorprendidos por Juan Jesús Zamora Valero, exnovio de la joven.

De acuerdo con el relato de los afectados, el hombre se acercó de manera repentina y, presuntamente armado con un picahielos, atacó directamente a Ángel de Jesús, provocándole dos lesiones en el costado izquierdo del tórax, muy cerca del corazón, además de una tercera herida en una de sus piernas.

Tras consumar la agresión, el presunto responsable huyó del lugar, mientras vecinos que presenciaron lo ocurrido acudieron en auxilio del lesionado y solicitaron apoyo al sistema de emergencias.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria al joven y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde quedó bajo observación médica debido a la gravedad de las heridas.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo en distintos sectores de la ciudad con la finalidad de ubicar al presunto agresor. Con los datos proporcionados por la víctima y varios testigos, los oficiales acudieron al domicilio donde presuntamente reside Juan Jesús Zamora Valero; sin embargo, no lograron localizarlo.

Investigación en curso

La Fiscalía General del Estado ya investiga el caso y mantiene la búsqueda del señalado, quien podría enfrentar cargos por las lesiones ocasionadas una vez que sea presentado ante la autoridad ministerial.