Operativo en carretera 57: Aseguran marihuana y detienen a un hombre

Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales permitió asegurar droga, un vehículo y detener a un hombre sobre la carretera Federal 57, en el municipio de Progreso.

PROGRESO, COAH. Un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno culminó con el aseguramiento de 74 kilogramos de marihuana, un vehículo y la detención de un presunto responsable sobre la carretera Federal 57, a la altura del municipio de Progreso.

El operativo fue resultado de trabajos de inteligencia de la FGR y otras corporaciones.

La acción fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y la Policía Estatal, quienes mantienen operativos permanentes para combatir los delitos federales en las vías de comunicación del estado.

De acuerdo con la información oficial, el intercambio de información entre las distintas corporaciones permitió detectar el presunto traslado de la droga, por lo que se implementó un despliegue que concluyó con el aseguramiento del cargamento antes de que llegara a su destino.

Durante la intervención también fue asegurado el vehículo presuntamente utilizado para transportar el enervante, además de la captura de un hombre, cuya identidad no fue revelada por las autoridades para no vulnerar el debido proceso.

Las autoridades informaron que el detenido y la droga quedaron a disposición del Ministerio Público.

El detenido, la droga y la unidad quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, instancia que integrará la carpeta de investigación y definirá la situación jurídica del imputado.

Este aseguramiento es un golpe significativo contra las redes de narcotráfico en la región.

Las autoridades señalaron que este aseguramiento representa un nuevo golpe contra las redes dedicadas al trasiego de narcóticos y refrendaron que continuarán reforzando los operativos conjuntos para inhibir la actividad delictiva y mantener la seguridad en las carreteras de Coahuila.