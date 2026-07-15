Menor es encontrado solo en Monclova y resguardado por Seguridad Pública

MONCLOVA, COAH. - Un menor de aproximadamente 10 años quedó bajo resguardo de la Dirección de Seguridad Pública, luego de ser localizado caminando solo por calles de la colonia El Pedregal, sin la compañía de un adulto.

Los hechos se registraron la mañana del miércoles, cuando elementos de Seguridad Pública realizaban un recorrido de vigilancia sobre las calles San Nicolás y Nuevo Laredo, en ese sector de la ciudad.

Durante el patrullaje, los oficiales observaron al niño caminando solo, por lo que se acercaron para verificar su situación y brindarle apoyo.

De acuerdo con el reporte, los policías intentaron dialogar con el menor; sin embargo, éste no respondió a las preguntas que le formularon, lo que impidió obtener información sobre su identidad o el paradero de sus familiares.

Ante esa situación, los elementos municipales procedieron a trasladarlo a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública, donde quedó bajo resguardo mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el menor sería canalizado a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), autoridad encargada de dar seguimiento al caso y realizar las acciones necesarias para localizar a sus familiares y garantizar la protección de sus derechos.