Motociclista José N resulta lesionado tras accidente en Monclova

MONCLOVA COAH.-.— Un motociclista resultó lesionado la noche del miércoles tras perder el control de su unidad y derrapar en el cruce de las calles Mérida y Bogotá, en la colonia Guadalupe.

El lesionado fue identificado como José N, quien circulaba por la calle Mérida cuando, por causas que serán determinadas por las autoridades, perdió el control de su motocicleta y cayó sobre la carpeta asfáltica al llegar a la esquina con la calle Bogotá.

Vecinos del sector que presenciaron el accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia mediante una llamada al sistema de emergencias.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios al motociclista y posteriormente lo trasladaron al área de urgencias de la clínica de la institución, donde quedó bajo valoración médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes también arribaron al lugar para tomar conocimiento del percance, realizar el peritaje correspondiente e iniciar las investigaciones que permitan establecer las causas del derrape.