Accidente en Monclova: mujer de 74 años sufre lesión en la cabeza

MONCLOVA COAH.— Una mujer de 74 años resultó con una lesión en la cabeza luego de que un fragmento del sobretecho de su vivienda se desprendiera debido a la humedad acumulada en el inmueble, la tarde del miércoles en la colonia Tierra y Libertad.

El accidente ocurrió en un domicilio ubicado en la calle 26, número 1524, donde María Josefina Saucedo Ponce se encontraba en la sala de su casa cuando, de manera repentina, parte del sobretecho colapsó y cayó sobre ella.

Tras el incidente, familiares de la afectada solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios.

Después de una valoración inicial, los socorristas determinaron trasladar a María Josefina Saucedo Ponce a la Clínica 86 para que recibiera atención médica y se descartaran lesiones de mayor gravedad.

De acuerdo con la información disponible, el desprendimiento del material fue provocado por las condiciones de humedad que presentaba la vivienda.