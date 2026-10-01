Accidente en puente elevado de Monclova

MONCLOVA, Coah.– Un conductor que presuntamente manejaba bajo los influjos del alcohol terminó con su automóvil severamente dañado luego de perder el control y estrellarse contra el camellón del puente elevado del bulevar Harold R. Pape, a la altura de la avenida Sidermex, al sur de Monclova.

El accidente ocurrió minutos antes de las 13:00 horas de este jueves, cuando Marco Castañeda, vecino de la colonia Tecnológico, circulaba hacia el sur a bordo de un Honda City blanco.

De acuerdo con las primeras diligencias, el automovilista se desplazaba a exceso de velocidad antes de incorporarse al puente elevado que cruza la avenida Sidermex, situación que habría provocado que perdiera el control del volante.

El Honda City salió de su trayectoria y rebotó contra el camellón del puente, hasta terminar incrustado con la parte posterior contra la base de concreto y estructura metálica de una nomenclatura.

La magnitud del accidente llamó la atención de comerciantes de la zona, quienes solicitaron apoyo a través del 911 ante el temor de que el conductor hubiera resultado lesionado.

Sin embargo, Marco Castañeda logró salir por sus propios medios del vehículo y, al no presentar lesiones aparentes, intentó retirarse del lugar con dirección hacia la colonia Eva Sámano.

Los testigos proporcionaron a los oficiales las características del conductor, lo que permitió que elementos de Tránsito Municipal lo ubicaran y evitaran que escapara.

Personal del Departamento de Control de Accidentes aseguró al automovilista y lo trasladó a las instalaciones de la Comandancia Municipal, debido a que se encontraba en estado inconveniente.

Tras descartarse que presentara lesiones, quedó a disposición de las autoridades correspondientes y sería consignado ante el Ministerio Público, luego de confirmarse que conducía bajo los influjos del alcohol.

Mientras tanto, oficiales realizaron labores de abanderamiento para prevenir otro accidente, en tanto los peritos elaboraron el croquis correspondiente para establecer cómo ocurrió el percance y determinar responsabilidades.

Finalmente, una grúa fue solicitada para retirar el Honda City, que terminó severamente dañado, y trasladarlo a un corralón.