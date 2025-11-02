Adolescente de 15 años herido en ataque con motocicleta en Frontera

FRONTERA, COAH.– Un adolescente de 15 años resultó lesionado luego de ser atacado por varios sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta en las calles de la colonia Borja, en Frontera, la noche de ayer.

El menor, identificado como Ángel 'N', fue interceptado por los agresores, quienes lo atacaron en un monto, causándole diversas heridas. La agresión se registró entre las calles Hipódromo y Libertad, cuando el adolescente, quien vive en la calle Héctor Balidimir, fue rodeado por los sujetos y golpeado de manera violenta.

Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia, y rápidamente llegaron al lugar socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron los primeros auxilios al menor, quien presentaba golpes en diversas partes del cuerpo. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado a la Clínica 9 del IMSS, donde quedó bajo atención médica.

Mientras tanto, elementos de la Policía Municipal de Frontera se hicieron presentes en el lugar del ataque, donde tomaron conocimiento de los hechos y realizaron un operativo para tratar de ubicar a los agresores, sin embargo, hasta el momento no han logrado dar con su paradero.

Las autoridades investigan el posible móvil de la agresión y continúan con las labores para dar con los responsables.