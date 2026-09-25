Hombre con golpes en el rostro tras caída en Frontera

FRONTERA, Coah.- Un hombre fue localizado con golpes en el rostro, tendido sobre la vía pública durante la noche de ayer en la zona centro de Frontera.

El reporte ocurrió sobre la calle Libertad, en su cruce con Zacatecas, donde vecinos y comerciantes advirtieron la presencia de la persona y solicitaron el apoyo de las autoridades.

Elementos de Seguridad Pública y paramédicos de Bomberos Frontera acudieron al sitio para atender la situación y verificar las condiciones del afectado.

Los socorristas realizaron una valoración al hombre y detectaron diversos golpes en el rostro. Durante la atención, manifestó que padecía ataques epilépticos y explicó que, a consecuencia de uno de estos episodios, perdió el equilibrio y cayó desde su propia altura.

De acuerdo con la versión proporcionada por el propio afectado, las lesiones habrían sido consecuencia de la caída. En la información proporcionada no se reportó la participación de otra persona en el hecho.

La movilización de los cuerpos de emergencia y de Seguridad Pública generó expectación entre vecinos, comerciantes y personas que se encontraban en la zona centro.

Los elementos municipales tomaron conocimiento de lo ocurrido, mientras los paramédicos realizaron la valoración correspondiente en el lugar.

El hecho quedó bajo conocimiento de Seguridad Pública, sin que en la información proporcionada se indicara el traslado del hombre a un hospital.