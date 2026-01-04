Menor inconsciente es atendido en Frontera: Luis fue trasladado al hospital

FRONTERA, COAH.— Una intensa movilización de cuerpos de auxilio se registró en la Zona Centro del municipio de Frontera, luego que un menor de edad fue localizado inconsciente y en evidente mal estado de salud, recostado sobre un costado de un automóvil estacionado en la vía pública.

De acuerdo con los reportes, el hallazgo fue inicialmente difundido a través de redes sociales, donde ciudadanos alertaron sobre la presencia del joven, quien permanecía inmóvil y no respondía a estímulos. La situación generó preocupación entre transeúntes y comerciantes del sector, quienes solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia mediante una llamada al 911.

El hallazgo de Luis

Paramédicos y elementos de Bomberos de Frontera acudieron al sitio, donde confirmaron que el menor se encontraba inconsciente, por lo que procedieron a brindarle atención prehospitalaria. Tras estabilizarlo, fue trasladado de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova para su valoración médica y atención especializada.

Según publicaciones en redes sociales, el menor responde al nombre de Luis y presuntamente tiene su domicilio en la colonia Leona Vicario, del sector occidental. Familiares o personas cercanas fueron invitadas a acudir al nosocomio para obtener información sobre su estado de salud y hacerse cargo de la situación.

Acciones de las autoridades

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre las causas que originaron el hallazgo del menor en estas condiciones, limitándose a confirmar su localización, atención y traslado médico. El caso quedó bajo conocimiento de las instancias correspondientes, quienes darán seguimiento conforme a los protocolos establecidos.

El incidente generó inquietud entre la ciudadanía y reavivó la importancia de reportar de inmediato cualquier situación de riesgo, así como de la rápida intervención de los cuerpos de emergencia para salvaguardar la integridad de las personas.