Bomberos controlan incendio de maleza en AHMSA, Monclova

MONCLOVA, COAH.— La tarde de ayer se registró un incendio de maleza al interior de los terrenos de Altos Hornos de México (AHMSA), a la altura de la colonia Emiliano Zapata Sur, situación que provocó la movilización inmediata del Heroico Cuerpo de Bomberos y generó momentos de inquietud entre vecinos del sector, ante la densa columna de humo visible a varios metros.

De acuerdo con los reportes oficiales, el siniestro se desarrolló en una zona despoblada del predio industrial, sin construcciones ni viviendas cercanas. Tras recibir el aviso ciudadano, las corporaciones de auxilio activaron el protocolo de atención y se trasladaron al lugar para valorar la magnitud del fuego y establecer un perímetro de seguridad.

Debido a las condiciones del terreno y al acceso limitado al área afectada, los elementos de Bomberos ingresaron por la calle Ecuador, en una privada del mismo nombre. Desde ese punto avanzaron varios metros al interior del predio, desplegando líneas de manguera para alcanzar el foco del incendio y combatir las llamas, que por momentos se elevaron a considerable altura.

La intensidad del fuego y la cantidad de humo provocaron alarma entre habitantes de colonias aledañas, quienes realizaron múltiples llamadas al número de emergencias. Gracias a la pronta reacción, se evitó que el incendio se extendiera hacia otras áreas del predio o representara un riesgo mayor para la población.

Tras varios minutos de labores coordinadas, el personal logró controlar y sofocar el incendio en su totalidad. Autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones por inhalación de humo, al tratarse de un área sin habitantes.

Finalmente, se informó que se realizarían las diligencias correspondientes para determinar el origen del incendio y descartar cualquier riesgo posterior.