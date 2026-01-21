TSE Medic atiende a joven en Monclova tras desmayo

MONCLOVA, COAH.- Momentos de tensión se vivieron la tarde de este miércoles en el Mall Paseo Monclova, al norte de la ciudad, luego que un joven con síndrome de Down se desvaneció repentinamente mientras se encontraba conviviendo con su familia en una de las zonas más concurridas del espacio recreativo.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven comenzó a presentar dificultad para respirar y signos evidentes de malestar, lo que de inmediato encendió la alarma entre sus familiares. La madre del afectado, visiblemente angustiada, pidió auxilio a las personas cercanas al notar que su hijo perdió el conocimiento frente a decenas de visitantes.

Al lugar acudió personal de TSE Medic, encabezado por su Director Gustavo Rico, quienes brindaron atención prehospitalaria inmediata. Tras una valoración inicial, los paramédicos lograron estabilizar al joven y descartaron una situación crítica en ese momento, aunque señalaron la necesidad de una revisión médica más profunda.

Luego de la atención en el sitio, se determinó que el paciente debía ser trasladado a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de realizar estudios especializados que permitieran establecer con precisión las causas del desmayo.

Los hechos se registraron alrededor de las 18:00 horas, cuando la familia recorría el Paseo Monclova de manera tranquila. Testigos indicaron que el joven mostró agitación repentina antes de colapsar, generando preocupación entre quienes presenciaron la escena.

Elementos de autoridades municipales también arribaron para apoyar en el operativo y facilitar el traslado del joven al hospital, implementando un dispositivo para despejar el área y permitir el paso rápido de la ambulancia. La oportuna intervención evitó que la situación pasara a mayores.