Adulto mayor sufre caída en Monclova y es trasladado al hospital

MONCLOVA, COAH.- Una movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este miércoles en la colonia Nueva Miravalle, luego de que un adulto mayor sufrió una aparatosa caída al interior de su domicilio, accidente que le provocó una probable fractura en el tobillo izquierdo.

El lesionado fue identificado como Zaragoza Carranza Rodríguez, de 75 años, quien se encontraba caminando dentro de su vivienda cuando, de manera repentina, tropezó y cayó al suelo, resintiéndose de inmediato con intenso dolor en una de sus extremidades inferiores, lo que le impidió ponerse de pie por sus propios medios.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Citlali, número 600. Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas acudieron tras el reporte de familiares del afectado, visiblemente alarmados ante la gravedad de la lesión.

Al llegar, los socorristas brindaron atención prehospitalaria al adulto mayor, inmovilizando la extremidad lesionada y estabilizándolo en el lugar. Debido a la posible fractura, se determinó su traslado inmediato al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde sería sometido a estudios médicos especializados para confirmar el diagnóstico y recibir el tratamiento correspondiente.

También acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento del accidente domiciliario y elaboraron el informe de rutina, confirmando que se trató de un hecho fortuito sin la intervención de terceros ni riesgos adicionales para la familia.

De acuerdo con su hija, Jessica Carranza, el incidente ocurrió de manera accidental mientras su padre realizaba actividades cotidianas dentro del hogar. Autoridades y cuerpos de auxilio reiteraron el llamado a extremar precauciones dentro de las viviendas, especialmente cuando se trata de personas de la tercera edad, para prevenir caídas que puedan derivar en lesiones graves.