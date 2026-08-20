Herrero lesionado tras accidente en motocicleta en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un herrero terminó lesionado luego de ser derribado de la motocicleta que recientemente había adquirido y que utiliza como medio de transporte para trasladarse diariamente en busca de trabajo.

El accidente ocurrió la tarde de este jueves sobre el cruce de las calles Coahuila y Tamaulipas, en la zona centro de Frontera, donde el trabajador circulaba a bordo de su motocicleta por el puente desnivel del par vial.

De acuerdo con familiares del lesionado, una camioneta lo habría derribado, provocando que terminara sobre el pavimento junto con la motocicleta.

El percance movilizó a paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron para brindarle los primeros auxilios al trabajador y padre de familia.

Tras ser valorado, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Su estado de salud fue reportado como estable, ya que solamente presentó golpes que no ponían en riesgo su vida.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes también acudieron para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes.

Mientras el lesionado era llevado al hospital, sus familiares acudieron por la motocicleta, la cual, según señalaron, había sido comprada recientemente y representaba una herramienta importante para que pudiera trasladarse diariamente en busca de empleo.

La unidad presentó daños menores, mientras que las autoridades se encargarían de establecer cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.