Niño de seis años sufre grave lesión en la cabeza en Sacramento

mañana que debió transcurrir entre risas, juegos y clases infantiles terminó convertida en una escena de angustia y emergencia, luego que un pequeño estudiante de tan solo seis años resultó gravemente lesionado en la cabeza dentro de la Escuela Mariano Zertuche, ubicada en la Zona Centro de Sacramento.

¿Qué ocurrió?

El accidente ocurrió la mañana de este lunes, cuando el menor, identificado como Edwin 'N', se encontraba jugando en el foro del plantel localizado sobre la calle Miguel Hidalgo. Lo que parecía un momento de recreo se transformó en tragedia cuando uno de sus compañeros, en un acto de travesura que rozó la imprudencia, lo empujó inesperadamente. El pequeño cayó con violencia desde el foro, golpeándose la cabeza contra el suelo con tal fuerza que de inmediato comenzó la desesperación entre docentes y alumnos.

El personal docente no tardó en dar aviso a los padres del menor, quienes, completamente alarmados, llegaron al plantel. A bordo de una camioneta Chevrolet Silverado en color blanco, sus familiares trasladaron al pequeño de manera urgente hasta la Clínica 51 de San Buenaventura, buscando atención médica inmediata para el niño.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Sin embargo, al arribar al nosocomio, el personal médico presuntamente se negó a brindar atención al pequeño, situación que desató aún más desesperación entre sus familiares. Ante la negativa, solicitaron auxilio a los socorristas de Protección Civil de San Buenaventura, quienes acudieron de inmediato y se encargaron de estabilizar al menor, que presuntamente presentaba un traumatismo craneoencefálico.

Debido a la gravedad del caso, los paramédicos emprendieron el traslado de emergencia hacia Monclova. Durante el recorrido solicitaron apoyo de la Policía Municipal para abrir paso a la ambulancia, con el fin de agilizar cada segundo del trayecto, pues la condición del pequeño no admitía demoras.

Finalmente, Edwin 'N' fue ingresado a la Clínica 7 del Seguro Social en Monclova, donde quedó bajo el cuidado de especialistas, mientras su familia espera con angustia y esperanza una evolución favorable.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Las autoridades educativas y municipales ya analizan el caso para determinar responsabilidades y reforzar las medidas de seguridad dentro del plantel.