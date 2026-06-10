Mujer lesionada tras ser atropellada en Monclova: Perla Esquivel

MONCLOVA COAH.-Durante la noche del martes, una mujer dedicada a la venta de flores resultó lesionada tras ser atropellada por un automóvil cuyo conductor escapó del lugar sin brindarle ayuda, en un incidente registrado sobre el puente Calicanto y que provocó la movilización de corporaciones municipales.

La afectada fue identificada como Perla Esquivel García, de 37 años, quien al momento del accidente se dirigía a su domicilio en la colonia Héroes del 47 después de concluir su jornada laboral.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas, cuando la mujer intentaba cruzar el puente. Fue entonces cuando un vehículo gris la impactó de forma repentina, proyectándola contra el pavimento.

El golpe provocó diversas contusiones y una fuerte crisis nerviosa. Testigos solicitaron apoyo a los números de emergencia, lo que derivó en la rápida intervención de elementos de la Policía Municipal y cuerpos de auxilio.

Mientras la víctima permanecía en el lugar recuperándose del impacto, el conductor involucrado continuó su marcha con dirección al bulevar San José, sin detenerse para responder por lo ocurrido.

Paramédicos valoraron a la mujer en el sitio y determinaron que las lesiones no ponían en riesgo su vida. Debido a que los golpes fueron considerados menores, no fue necesario su traslado a una institución médica.

La propia afectada decidió rechazar tanto la atención hospitalaria como el apoyo ofrecido por los oficiales para ser trasladada a su vivienda, optando por retirarse por sus propios medios.

Tras tomar conocimiento del caso, elementos municipales implementaron recorridos de búsqueda en sectores cercanos para ubicar al vehículo señalado. Sin embargo, pese a los operativos realizados en la zona, no fue posible localizar al presunto responsable.

Las autoridades integraron el reporte correspondiente y mantienen abiertas las investigaciones para tratar de identificar al conductor que abandonó a la víctima después del atropellamiento.

Detalles del accidente

Perla Esquivel García fue atendida por paramédicos tras resultar lesionada al ser atropellada en el puente Calicanto.

Acciones de la autoridad

Elementos municipales acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y recabar información sobre el vehículo involucrado.

Búsqueda del conductor

El conductor señalado abandonó la escena después del impacto y no pudo ser localizado durante los recorridos de búsqueda.