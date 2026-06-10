Tragedia en Monclova: joven albañil muere tras riña por celular

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como una discusión por el presunto robo de un teléfono celular terminó convirtiéndose en una tragedia que hoy enluta a una familia de la colonia Oscar Flores Tapia, luego que un joven albañil perdió la vida tras permanecer ocho días hospitalizado a consecuencia de una brutal agresión.

La víctima fue identificada como Oscar Uziel González Esquivel, de 27 años de edad, quien falleció a las 03:00 horas de este miércoles en el Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde permanecía internado desde el pasado 2 de junio sin haber recuperado el conocimiento.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, la tarde del día de la agresión Oscar había acudido a un domicilio de la colonia Oscar Flores Tapia para vender leña, cuando fue interceptado por un sujeto identificado como Eliud Martínez, alias "El Negro", quien lo acusó de haber robado un teléfono celular.

¿Cómo ocurrió la agresión?

La discusión rápidamente escaló hasta convertirse en una riña. En medio del altercado, presuntamente Eliud tomó una tabla y golpeó violentamente a Oscar en la cabeza, provocándole una lesión de gravedad que lo dejó inconsciente sobre el lugar.

Testigos solicitaron ayuda de inmediato y paramédicos de Cruz Roja acudieron para brindarle atención prehospitalaria antes de trasladarlo de urgencia al Hospital General Amparo Pape.

Mientras los socorristas luchaban por estabilizarlo, el presunto agresor logró escapar antes de la llegada de los elementos de la Policía Municipal, quienes posteriormente tomaron conocimiento de los hechos.

Desde entonces, Oscar permaneció internado en terapia intermedia, conectado a equipo médico y bajo estricta vigilancia de especialistas. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, jamás volvió a despertar.

Consecuencias de la riña

La mañana de este miércoles, familiares recibieron la noticia que temían: el joven albañil perdió la batalla contra la muerte a consecuencia de las severas lesiones sufridas durante la agresión.

Su hermano fue quien confirmó a las autoridades el fallecimiento y recordó que desde el día del ataque su hermano nunca recuperó el conocimiento.

Tras el deceso, detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y dar seguimiento a la búsqueda del presunto responsable, quien ahora podría enfrentar cargos más severos tras la muerte de la víctima.