Movilización policiaca en Monclova tras robo

MONCLOVA, COAH.— Una fuerte movilización policiaca se registró la tarde de este miércoles en pleno Centro de la ciudad, luego del robo de una bolsa que contenía una considerable suma de dinero en efectivo al interior de un salón de eventos.

El atraco ocurrió alrededor de las 13:00 horas en el salón Excelaris, donde el afectado, identificado como Pedro Castañeda, se percató de la desaparición de su bolso, el cual contenía el efectivo.

Al notar lo ocurrido, el hombre solicitó de inmediato el apoyo de las autoridades, movilizándose elementos de la Policía Municipal hasta el cruce de las calles Abasolo y Zaragoza, donde tomaron conocimiento de los hechos.

De acuerdo con la información recabada, los oficiales revisaron cámaras de vigilancia del establecimiento, logrando identificar al presunto responsable.

Se trata de un sujeto que vestía sudadera en color azul, pantalón de mezclilla y portaba una cachucha negra, quien tras cometer el robo huyó con rumbo a la calle Zaragoza en dirección al norte.

Pese a la rápida movilización y los recorridos implementados en la zona, no fue posible ubicar al amante de lo ajeno, quien logró escapar con el botín sin dejar rastro.

Ante ello, los elementos policiacos orientaron al afectado para que acudiera ante el Ministerio Público a interponer la denuncia correspondiente, a fin de dar seguimiento al caso y tratar de ubicar al responsable.

El hecho, ocurrido a plena luz del día, volvió a encender la alerta entre comerciantes y visitantes del primer cuadro de la ciudad, donde este tipo de delitos continúan registrándose pese a la vigilancia.