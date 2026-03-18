Detienen a ladrón tras persecución en Monclova: propietario recupera su motocicleta

MONCLOVA, COAH.— Un presunto ladrón fue capturado en pleno intento de fuga la tarde de este miércoles, luego de robar una motocicleta en calles de la colonia Hipódromo, desatando una persecución que terminó con su detención gracias a la intervención del propio afectado y su padre.

Los hechos se registraron cerca de las 14:00 horas, cuando Juan Alberto Armendáriz aprovechó un descuido para apoderarse de una motocicleta marca Vento, tipo Crossmax, en color negro con plateado y rojo, la cual se encontraba en el exterior de un domicilio sobre la calle 18.

Sin embargo, no contaba con que el propietario de la unidad, Jesús Santiago Cárdenas, de 30 años, se percataría de inmediato del robo, por lo que comenzó a perseguirlo mientras pedía apoyo a su padre, Jorge Santiago Cárdenas.

La persecución, que por momentos pareció sacada de una película, se extendió hasta la avenida Las Torres, donde padre e hijo lograron darle alcance al presunto delincuente en el cruce con la calle 11, sometiéndolo y recuperando la motocicleta.

En un inicio, el reporte a las autoridades indicaba un accidente vial, por lo que elementos de la Policía Municipal y Control de Accidentes arribaron al sitio. Sin embargo, al entrevistarse con los involucrados, confirmaron que se trataba de un robo.

Ante esto, los oficiales procedieron a asegurar a Juan Alberto Armendáriz, quien fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal. De acuerdo con lo señalado por don Jorge, el detenido ya era conocido en el sector, pues presuntamente había cometido robos con anterioridad en la misma colonia.

El presunto ladrón quedó a disposición del juez calificador en turno, quien determinará su situación legal, mientras los afectados analizan la presentación de cargos formales en su contra.