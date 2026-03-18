Sin detenciones en operativo del INM en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un despliegue coordinado entre autoridades federales y municipales se llevó a cabo la noche de ayer en calles del primer cuadro de la ciudad, donde se implementó un operativo para detectar a personas en situación migratoria irregular.

Las acciones iniciaron alrededor de las 22:00 horas, cuando personal del Instituto Nacional de Migración, en conjunto con elementos de Seguridad Pública Municipal, comenzaron recorridos estratégicos en puntos previamente identificados.

La movilización se concentró principalmente en hoteles y establecimientos del centro, donde los agentes ingresaron para realizar revisiones administrativas, solicitando documentación que acreditara la estancia legal de personas extranjeras en el país.

Uno de los puntos con mayor presencia de autoridades fue la privada Cuauhtémoc, donde se mantuvo vigilancia durante varias horas. En ese sitio, además de inspecciones, se realizaron entrevistas con encargados de negocios para descartar posibles irregularidades.

A pesar del despliegue, el operativo transcurrió sin contratiempos y no se reportaron detenciones ni aseguramientos relacionados con violaciones a la Ley de Migración.

Fuentes oficiales indicaron que este tipo de acciones forman parte de estrategias periódicas para reforzar la supervisión en zonas con alta afluencia, así como para atender reportes ciudadanos.

Tras concluir los recorridos sin resultados relevantes, autoridades señalaron que estos operativos continuarán realizándose de manera aleatoria en distintos puntos y horarios de la ciudad. El objetivo, puntualizaron, es mantener el control migratorio y reforzar la seguridad en el primer cuadro, mediante acciones preventivas coordinadas entre los tres niveles de gobierno.