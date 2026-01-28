Delincuente roba frituras en tienda de Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un sujeto descrito como "hambriento y rápido" logró apoderarse de diversa mercancía, principalmente frituras y dulces, tras cometer un robo hormiga —pero bien surtido— en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Patricia Blizzard.

El atraco ocurrió minutos después de las 23:00 horas, en el establecimiento localizado en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la avenida Miguel Alemán, donde un joven de aproximadamente 25 años ingresó aparentando ser un cliente más.

De acuerdo con la empleada afectada, el individuo, de complexión delgada y estatura alta, vestía un suéter blanco de cuello alto con el que cubría parcialmente su rostro, además de una gorra del mismo color. El sujeto simulaba hablar por teléfono mientras recorría los pasillos, conducta que no despertó sospechas en un inicio.

Aprovechando un descuido, el ladrón comenzó a tomar diversos productos, principalmente frituras, chocolates y paletas, los cuales fue ocultando entre su ropa. En cuestión de segundos tomó todo lo que pudo y salió corriendo del lugar sin pagar, dejando a la trabajadora sin posibilidad de reacción.

La empleada señaló que no intentó detenerlo por temor a que pudiera estar armado, por lo que de inmediato solicitó apoyo al sistema de emergencias.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al negocio para tomar conocimiento de los hechos y recabar las características del presunto responsable, implementando posteriormente un operativo de búsqueda en el sector.

Pese a la movilización, el sujeto no fue localizado. Las autoridades recomendaron a los comerciantes reforzar las medidas de vigilancia, mientras el responsable, al menos por esa noche, se fue con botana incluida y sin pasar por caja.