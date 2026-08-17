Atenta contra su vida huésped de hotel

MONCLOVA, COAH.- Un huésped del hotel San Cristóbal fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, luego de que trató de poner fin a su existencia consumiendo un bufete de medicamento y causándose heridas en las muñecas la mañana de este lunes.

El reporte se generó poco después de las 07:30 horas en el Hotel San Cristóbal, ubicado sobre la calle Privada Cuauhtémoc con Jesús Silva en la Zona Centro.

El hombre fue identificado como Aarón Rolando Zamora, habitante del ejido Primero de Mayo, municipio de Escobedo, quien fue localizado dentro del establecimiento intoxicado y herido, por lo que de inmediato personal del hotel solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, y paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios.

Tras ser estabilizado, Aarón fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde recibió atención médica y quedó bajo observación de los especialistas.

Elementos de la Policía Municipal también acudieron al hotel para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Finalmente, el hombre fue reportado fuera de peligro después de recibir atención médica.