Adulto mayor choca por alcance

MONCLOVA, COAH.- Un adulto mayor se llevó un tremendo susto luego de protagonizar un choque por alcance que dejó considerables daños materiales la mañana de este lunes en calles de la Zona Centro.

El accidente ocurrió sobre la calle Ildefonso Fuentes, en su cruce con la calle Cuauhtémoc, donde Sergio, un hombre mayor, circulaba al volante de un Chevrolet Cavalier verde.

Al llegar al semáforo ubicado en dicha intersección, el conductor no extremó precauciones y terminó impactándose contra la parte posterior de una Chevrolet Traverse blanca, conducida por Marina.

El encontronazo provocó que el Cavalier resultara con severos daños en la parte frontal, mientras que la camioneta presentó afectaciones en la zona posterior.

Tras el accidente, los involucrados solicitaron la presencia de las autoridades y movieron sus unidades para evitar mayores complicaciones al tránsito.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento, elaborar el peritaje y establecer la responsabilidad correspondiente.

Posteriormente, ambas partes fueron trasladadas a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados. Por fortuna, pese a la magnitud del golpe, no se reportaron personas lesionadas.