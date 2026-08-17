Cae hombre que aventaba besos

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó con piropos y besos terminó en una caída, atención médica y la detención de José de la Cruz Escamilla, conocido como "Pepito", quien pasó la noche en las celdas municipales.

El incidente en el centro de Monclova

El incidente ocurrió minutos antes de las 17:00 horas del domingo, en el cruce de las calles Hidalgo y Miguel Blanco, en plena zona centro.

De acuerdo con el reporte, Escamilla recorría el sector aparentemente bajo los efectos del alcohol y dirigía comentarios y piropos a las mujeres que encontraba a su paso. Entre sus particulares despedidas estaba la frase "adiós, Blanca Nieves".

La discusión que llevó a la caída

En determinado momento, uno de sus comentarios provocó molestia en un ciudadano, con quien inició una discusión que rápidamente pasó al contacto físico.

Durante el altercado, Escamilla fue empujado y, debido a su estado etílico, perdió el equilibrio y cayó de espaldas contra el suelo. Permaneció sentado sobre una banqueta mientras varias personas se aproximaban para observar lo ocurrido.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y lo valoraron. Tras la atención, determinaron que no presentaba lesiones de consideración y descartaron la necesidad de trasladarlo a un hospital.

Intervención policial y consecuencias

Sin embargo, el comportamiento de "Pepito" continuó. Aún en el sitio, siguió lanzando besos y piropos a las mujeres que transitaban por el sector, por lo que se solicitó la intervención de la policía municipal ante el riesgo de que ocurriera otro enfrentamiento.

Los agentes tomaron conocimiento de los hechos y aseguraron a Escamilla para trasladarlo a las celdas municipales, donde quedó bajo resguardo y pasó la noche.

El episodio, que comenzó entre piropos y besos, terminó con una caída, atención de paramédicos y la intervención de los elementos policiacos.