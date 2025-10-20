Abuelito es atropellado por camión de la Calle 11 en pleno Centro

MONCLOVA, COAH.– Un hombre de 78 años de edad resultó gravemente lesionado luego de ser embestido por un camión de pasajeros de la ruta Calle 11, cuando intentaba cruzar la calle Venustiano Carranza, en pleno corazón de la Zona Centro.

El aparatoso accidente ocurrió cerca de las 13:20 horas de este lunes, cuando el peatón identificado como Juan Medellín Zapata, con domicilio en la calle Nueve número 1201 de la colonia Hipódromo, fue sorprendido por la pesada unidad al intentar atravesar la calle cerca del cruce con la calle Juárez.

El conductor del transporte público, José Álvaro Zuñiga Santana, de 52 años, vecino de la calle Mazapés número 1506 de la colonia Lomas de San Miguel, quien cuenta con capacidades diferentes, no logró percatarse de la presencia del adulto mayor y terminó atropellándolo, dejándolo tendido sobre el pavimento con una herida considerable en la cabeza.

Testigos relataron que una maestra del CEUC, identificada como Daniela Moreno, fue la primera en auxiliar al lesionado, colocándole su suéter debajo del cuerpo para evitar que sufriera quemaduras con el ardiente pavimento, mientras otra mujer lo cubría con una sombrilla para protegerlo del sol. Otros presentes solicitaron de inmediato el apoyo de socorristas y autoridades municipales.

Elementos de Tránsito y del Departamento de Control de Accidentes cerraron la circulación de la calle Venustiano Carranza mientras paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaban atención prehospitalaria al lesionado, quien se encontraba desorientado pero consciente.

Finalmente, Juan Medellín Zapata fue trasladado a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde su estado de salud fue reportado como delicado. En tanto, el conductor del camión Eurocar modelo 1998, color blanco, fue asegurado y trasladado a la Comandancia Municipal, donde de no llegar a un convenio con los familiares del afectado quedaría a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.