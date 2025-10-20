Denuncia mujer abuso

MONCLOVA, COAH.- Una fuerte movilización policiaca se registró la noche del domingo en la colonia El Mirador, luego que una mujer llegó gritando por ayuda mientras aseguraba haber sido víctima de agresión física y abuso sexual.

Fue alrededor de las 21:50 horas cuando vecinos de la avenida San José, a la altura de la tortillería La Doña solicitaron la presencia de elementos municipales ante la alarmante escena.

Al arribar los oficiales de la patrulla 228, encontraron a una mujer alterada que apenas podía articular sus palabras. En un principio, reportantes señalaron que tendría alrededor de 33 años, aunque la identidad no se confirmó de inmediato.

La mujer fue identificada como Raquel García Lozano, quien según las autoridades y vecinos, padece de sus facultades mentales. En medio de su crisis, relató que alrededor de las cinco de la mañana alguien entró a su domicilio, donde vive únicamente con su hijo de 11 años, y la agredió. Aseguró que el responsable era un hombre que "trabaja en la carnicería Morales", pero no pudo aportar datos concretos.

Vecinos confirmaron que Raquel vive sola con su hijo y que se gana la vida lavando carros en la zona centro. Debido a su estado de alteración, no fue posible obtener mayor información.

Las autoridades municipales tomaron conocimiento y orientaron a la mujer para recibir atención médica y asistencia correspondiente, aunque no se localizaron testigos ni indicios que confirmaran los hechos narrados.