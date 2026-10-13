Dos menores heridos en Monclova tras atropellamiento en Espinazo

MONCLOVA, Coah.- Dos menores de edad ingresaron al área de urgencias de la clínica del Hospital Amparo Pape de Benavides, luego de resultar gravemente heridos al ser atropellados cuando viajaban en motocicleta por calles de Espinazo, Nuevo León.

El traslado se realizó durante la noche del martes, con apoyo de elementos de Seguridad Pública de Monclova y Castaños, quienes implementaron un dispositivo vial para facilitar el paso de las ambulancias hasta el centro hospitalario.

Paramédicos de la Cruz Roja y de Cruz Ámbar participaron en el traslado de los lesionados. Debido a la gravedad reportada de sus heridas, solicitaron el apoyo de las corporaciones policiacas para agilizar el recorrido y reducir las demoras durante el trayecto.

Los oficiales coordinaron las maniobras de vialidad y escoltaron las unidades de emergencia por el bulevar Harold R. Pape y la avenida Industrial, hasta su llegada a la clínica.

Una vez en el hospital, los dos adolescentes fueron ingresados al área de urgencias, donde quedaron bajo atención médica. Hasta el momento, no se ha informado públicamente su identidad ni el diagnóstico específico de las lesiones que presentaban.

Minutos después del ingreso de los menores, agentes de la Fiscalía acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades investigadoras deberán establecer cómo ocurrió el atropellamiento en territorio de Nuevo León y determinar las posibles responsabilidades relacionadas con el accidente.

Hasta ahora, no se han proporcionado detalles sobre el vehículo involucrado ni sobre las circunstancias exactas en que ocurrió el percance.

Mientras avanzan las investigaciones, los dos menores permanecen bajo atención médica, luego de ser trasladados de emergencia a Monclova con el apoyo de paramédicos y policías de la región.