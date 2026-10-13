Chocan en Piedras Negras y hay heridos de Monclova.

PIEDRAS NEGRAS, Coahuila.— Un choque entre un Nissan March azul y un Ford Mustang rojo dejó lesionados al conductor de uno de los vehículos y a sus acompañantes, todos originarios de Monclova.

El accidente se registró la tarde del martes en el cruce del bulevar Severiano Calderón y el libramiento Fausto Martínez, en la colonia Nueva América.

El reporte del percance movilizó a los cuerpos de emergencia, cuyos paramédicos acudieron al lugar para brindar atención a las personas heridas.

Entre los afectados se encontraba el conductor y sus acompañantes, quienes viajaban desde Monclova. Hasta el momento, no se ha precisado la gravedad de las lesiones ni se ha confirmado si alguno de ellos necesitó ser trasladado a un hospital.

Al sitio también arribaron oficiales de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento de los hechos y comenzaron las diligencias correspondientes para documentar la colisión.

En el percance participaron directamente ambas unidades; sin embargo, no se dieron a conocer detalles sobre la mecánica del choque ni se estableció públicamente quién habría sido responsable.

Las autoridades viales quedaron a cargo de recabar la información necesaria para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

La colisión provocó la movilización de paramédicos y agentes viales en el sector de Nueva América, donde se concentraron las labores de atención a los lesionados y el registro de los vehículos involucrados.

Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre el estado de salud de los afectados ni sobre las causas que originaron el accidente.