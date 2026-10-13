Policía Municipal ayuda a mujer de la tercera edad en Guadalupe Borja

Desorientada, angustiada y llorando en plena vía pública, una mujer de la tercera edad fue auxiliada por elementos de la Policía Municipal, luego de que vecinos de la colonia Guadalupe Borja reportaran su situación y solicitaran apoyo para localizar a sus familiares.

Los hechos ocurrieron la noche de este martes sobre la calle Olivares, entre Libertad y Progreso, donde habitantes del sector encontraron a la adulta mayor sin poder ubicarse ni identificar cómo regresar a su domicilio.

Preocupados por su estado de vulnerabilidad, los residentes difundieron el reporte a través de un grupo de WhatsApp para solicitar ayuda y evitar que permaneciera sola en la calle.

La alerta llegó a las autoridades municipales, cuyos elementos acudieron al lugar para brindarle asistencia e iniciar las gestiones necesarias para conocer su identidad y establecer contacto con sus familiares.

Los oficiales recabaron información para ubicar a sus allegados y confirmar el domicilio al que debía regresar. Una vez establecido el contacto, coordinaron las acciones para que la mujer pudiera volver con sus seres queridos.

Finalmente, la adulta mayor llegó a su hogar y quedó bajo el resguardo de su familia, luego de la intervención policial que se activó gracias al reporte oportuno de los vecinos.

La respuesta conjunta permitió resolver la situación sin que la mujer tuviera que permanecer por más tiempo en la vía pública, donde su desorientación la mantenía en una condición de vulnerabilidad.

El caso destaca la importancia de reportar oportunamente situaciones en las que personas adultas mayores se encuentren extraviadas o imposibilitadas para regresar a sus hogares, así como la colaboración ciudadana para facilitar la intervención de las autoridades.