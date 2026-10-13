Choque entre vehículos provoca daños y afecta la circulación

MONCLOVA, Coah. - Un fuerte choque entre dos automóviles movilizó a oficiales del Departamento de Control de Accidentes y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana la tarde de este martes, en el cruce de la avenida Acereros y el bulevar Francisco I. Madero.

En el percance participaron un Chevrolet Aveo azul, conducido por Juanita Moncada, y un Mitsubishi Mirage blanco, al volante del cual se encontraba Abraham Delgado.

De acuerdo con los primeros señalamientos, la conductora del Aveo habría provocado el accidente al presuntamente ignorar la luz roja del semáforo, lo que ocasionó el impacto y dejó daños materiales considerables en ambas unidades.

El Mitsubishi Mirage terminó con afectaciones en la parte frontal, mientras que el Chevrolet Aveo presentó daños en la zona posterior del lado izquierdo, luego de recibir el golpe.

Debido a la magnitud del percance, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para valorar a los tripulantes de los vehículos y brindarles atención prehospitalaria, mientras los oficiales de Control de Accidentes realizaban las diligencias correspondientes.

Los peritos elaboraron el croquis del accidente para establecer la mecánica de los hechos y determinar las responsabilidades. Asimismo, solicitaron una grúa para retirar los automóviles y trasladarlos al corralón.

El choque provocó afectaciones a la circulación en este transitado cruce, donde los vehículos quedaron varados durante varios minutos, hasta que se realizaron las maniobras para despejar la vialidad.