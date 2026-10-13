Movilización de seguridad en Monclova: falsa alerta en puente

MONCLOVA, Coah.- Una falsa alerta sobre una persona presuntamente en riesgo de atentar contra su vida movilizó a elementos de Seguridad Pública y cuerpos de rescate la noche del martes, en el puente vehicular ubicado en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la avenida Industrial.

El reporte fue realizado por vecinos de la colonia 18 de Marzo, quienes alertaron a los números de emergencia sobre la supuesta presencia de una persona en la parte alta de la estructura.

Ante la posibilidad de que alguien estuviera en peligro, las corporaciones se trasladaron al lugar para verificar la información y localizar a la persona señalada en la llamada.

La alerta generó expectación entre habitantes y comerciantes del sector, mientras los elementos de seguridad iniciaban recorridos en las inmediaciones del puente y en los puntos cercanos al cruce vial.

Durante la movilización, los oficiales inspeccionaron el área para determinar si había alguien que necesitara ayuda. Sin embargo, las revisiones no arrojaron resultados positivos.

Tras recorrer el sector y buscar indicios que confirmaran el reporte, los elementos no localizaron a ninguna persona en la situación descrita por los vecinos.

La movilización concluyó sin que se reportara la presencia de alguien en riesgo ni la necesidad de brindar asistencia en el sitio. La información recibida a través de los servicios de emergencia no pudo ser corroborada por las autoridades.

El despliegue se concentró en el puente vehicular y sus alrededores, en la colonia 18 de Marzo, donde los cuerpos de seguridad y rescate atendieron el llamado para descartar una posible situación de peligro.

Finalmente, el operativo terminó sin incidentes relacionados con la alerta y sin personas localizadas.