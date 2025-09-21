Ciclista fallece tras ser aplastado por vehículo en carretera 30

FRONTERA, COAH.- La mañana de ayer, un trágico accidente en la carretera federal 30 cobró la vida de Édgar Daniel Ríos Menchaca, de 32 años, vecino de Ciudad Frontera, quien fue arrollado por un automóvil mientras circulaba en la ciclovía.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 15, cuando un Nissan Sentra gris, conducido por Ofelia Valdés Moreno, de 60 años, perdió el control y terminó fuera del camino, embistiendo al ciclista.

En el vehículo viajaban además Saori, Alondra, Daniela y un bebé de un año, quienes resultaron heridos y fueron trasladados al hospital tras recibir atención de paramédicos.

La Fiscalía tomó conocimiento del accidente y realizó el levantamiento del cuerpo, mientras que la comunidad quedó consternada por la muerte del joven ciclista.