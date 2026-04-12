Conflicto entre jóvenes termina detención

MONCLOVA, COAH.— Un viejo conflicto estuvo a punto de escalar a consecuencias fatales la tarde de ayer, cuando un sujeto encañonó a un joven con una pistola que resultó ser de balines, generando pánico entre clientes y trabajadores de un centro comercial del Fraccionamiento Moderno.

El presunto agresor fue identificado como Maximiliano Barboza, de 31 años, quien fue detenido por elementos de Seguridad Pública tras amenazar con un arma a Irving Dávila, de 21 años, con quien mantenía problemas previos.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la tienda Bodega Aurrera, donde ambos se encontraron de manera fortuita. Testigos señalaron que, al reconocer a su rival, Barboza no dudó en sacar un arma corta y apuntarle directamente, desatando el temor entre quienes presenciaron la escena.

De inmediato, ciudadanos solicitaron apoyo a través del 911, lo que permitió una rápida movilización policiaca. Los uniformados lograron ubicar al agresor aún en el lugar, donde fue sometido y desarmado.

Durante la revisión, las autoridades confirmaron que el arma utilizada era de balines; sin embargo, fue asegurada al haber sido empleada para intimidar, configurando una falta grave.

Aunque la víctima no presentó lesiones físicas, fue atendido por una fuerte crisis nerviosa tras el momento de tensión vivido.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, donde se determinará su situación legal en las próximas horas.