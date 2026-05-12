Se agrava tras atropello y termina en el hospital

Monclova, Coah.— Lo que en un principio parecía un golpe sin consecuencias terminó enviando al hospital a un vecino de la colonia Lucrecia Solano, quien horas después de haber sido atropellado comenzó a resentir fuertes dolores y complicaciones que le impedían caminar con normalidad.

Fue durante la noche cuando familiares de Rubén Lira Martínez, de 38 años de edad, solicitaron el apoyo de cuerpos de emergencia al notar que su estado de salud empeoraba rápidamente dentro de su domicilio ubicado sobre la calle Manantial, casi esquina con bulevar Revolución Mexicana.

De acuerdo con la información proporcionada por el propio afectado, el accidente ocurrió horas antes, durante la tarde, cuando caminaba por la calle 8 de la colonia Ramos Arizpe y fue embestido por un automovilista que presuntamente no tomó las debidas precauciones al volante.

Tras el percance, Rubén permaneció en el lugar y dialogó con el conductor involucrado para aclarar lo sucedido. Sin embargo, pese al golpe recibido, decidió no solicitar atención médica en ese momento al considerar que no presentaba lesiones de gravedad.

No obstante, conforme avanzaron las horas, el dolor comenzó a intensificarse al grado de impedirle desplazarse con normalidad, situación que alarmó a sus seres queridos, quienes optaron por pedir una ambulancia ante el temor de una lesión más seria.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron rápidamente al domicilio del lesionado, donde le brindaron los primeros auxilios y realizaron una valoración inicial para descartar complicaciones mayores.

Debido a las molestias físicas y ante la posibilidad de lesiones internas derivadas del atropellamiento, los socorristas determinaron trasladarlo a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó internado bajo observación médica y sería sometido a estudios más detallados.

Por su parte, elementos policiacos acudieron para tomar conocimiento de los hechos, estableciendo que el atropello ocurrió varias horas antes, por lo que no existía flagrancia en el caso.

Finalmente, las autoridades orientaron al afectado para acudir ante el Ministerio Público e interponer la denuncia correspondiente contra el conductor involucrado, a fin de deslindar responsabilidades por las lesiones sufridas.