Choque en Fraccionamiento Carranza deja heridos en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso accidente registrado la tarde de este martes en calles del Fraccionamiento Carranza dejó como saldo tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, luego de que una conductora omitiera un señalamiento gráfico de alto y terminara provocando un fuerte encontronazo.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 15:00 horas en el cruce de las calles Andrés Viesca y General Bravo, sitio donde rápidamente se movilizaron paramédicos y autoridades municipales tras el reporte de personas heridas.

De acuerdo con el peritaje preliminar, Sofía Vázquez conducía una camioneta Dodge RAM color negro con dirección hacia el sur sobre la calle Andrés Viesca, pero al llegar a la intersección presuntamente ignoró el alto obligatorio.

La omisión provocó que se atravesara al paso de un automóvil Nissan March color blanco, manejado por Alex ´N´ de 16 años, quien viajaba acompañado de su madre, Ana Sánchez, además de dos menores de edad.

El impacto fue tan fuerte que el automóvil compacto salió proyectado hacia uno de sus costados y terminó estrellándose contra la barda de un domicilio marcado con el número 802 de la calle General Bravo, causando momentos de tensión entre vecinos que salieron alarmados tras escuchar el estruendo.

Dentro del Nissan, la madre del conductor y los dos menores resultaron con golpes en distintas partes del cuerpo y una severa crisis nerviosa, por lo que fue necesaria la rápida intervención de paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

Afortunadamente, tras ser valorados en el lugar, los lesionados no requirieron traslado hospitalario, aunque permanecieron varios minutos bajo observación debido al fuerte susto.

Por su parte, la conductora de la camioneta también recibió atención prehospitalaria por parte de socorristas de TSE Medic, quienes descartaron lesiones de gravedad.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance, realizaron el peritaje correspondiente y establecieron como probable responsable a la conductora de la Dodge RAM, debido a la omisión del señalamiento restrictivo.