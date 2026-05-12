Operativo de seguridad en Monclova: tres detenidos por portación de cuchillos

MONCLOVA, COAH.— Dos hombres presuntamente armados con cuchillos y una mujer señalada por amenazar a policías municipales terminaron detenidos la mañana de este martes durante un operativo de vigilancia en la colonia Praderas del Sur Primer Sector.

La movilización ocurrió alrededor de las 11:30 horas sobre la calle Paseo Primero de Mayo, donde elementos de Seguridad Pública Municipal realizaban recorridos preventivos cuando detectaron a tres personas actuando de forma sospechosa.

De acuerdo con el reporte oficial, al notar la presencia de la patrulla, los individuos intentaron ocultarse entre vehículos estacionados, actitud que llamó la atención de los uniformados, quienes de inmediato descendieron de la unidad para interceptarlos y descartar alguna situación de riesgo.

Durante la intervención, los oficiales se entrevistaron con quienes fueron identificados como Ricardo de Jesús Carrillo, Alberto Veloz y Ana Salazar. Sin embargo, mientras se realizaba una revisión preventiva, la mujer presuntamente comenzó a comportarse de manera agresiva, lanzando insultos y amenazas contra los elementos policiacos.

Al proceder con la inspección corporal, los uniformados localizaron un cuchillo entre las pertenencias de Ricardo de Jesús Carrillo, mientras que Alberto Veloz también portaba un arma blanca, motivo por el cual ambos fueron asegurados por su probable participación en el delito de portación de arma prohibida.

Por su parte, Ana Salazar fue detenida por el presunto delito de amenazas, luego de mantener una actitud hostil contra los oficiales durante el procedimiento.

Los tres involucrados fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde se les practicó la certificación médica correspondiente antes de quedar a disposición del Ministerio Público, instancia que definirá su situación legal en las próximas horas.