Chevrolet Avalanche negra causa estragos en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un conductor que circulaba a exceso de velocidad convirtió una tranquila mañana en un dolor de cabeza para una vecina de la colonia Carranza, luego de impactar una camioneta estacionada y escapar del lugar sin hacerse responsable de los daños ocasionados.

El accidente ocurrió alrededor de las 06:00 horas sobre la calle Almadén, a la altura del domicilio marcado con el número 309, entre las calles Ecuador y Álvaro Obregón.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el responsable viajaba a bordo de una camioneta Chevrolet Avalanche negra cuando perdió el control o calculó mal la distancia al pasar por el sector, impactando una camioneta MG blanca propiedad de Mónica Villarreal, la cual se encontraba correctamente estacionada frente a su vivienda.

La fuerza del golpe fue tal que la unidad afectada salió proyectada hasta terminar incrustada contra la base de un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad, quedando con severos daños en su estructura.

Aunque el estruendo despertó a varios vecinos del sector, la propietaria no se percató de inmediato de lo sucedido. Fue cerca de las 07:00 horas, cuando salió de su domicilio y descubrió la desagradable escena que la esperaba en el exterior de su vivienda.

Al observar los daños, la afectada solicitó la intervención de las autoridades municipales, arribando al sitio elementos del Departamento de Control de Accidentes para tomar conocimiento del percance.

Durante las diligencias, los oficiales revisaron cámaras de videovigilancia instaladas en viviendas cercanas y lograron establecer que la unidad presuntamente responsable era una Chevrolet Avalanche negra, cuyo conductor huyó inmediatamente después del impacto para evitar responder por los daños.

Los peritos catalogaron el caso como un accidente de tipo "pega y huye", por lo que orientaron a la afectada para que interponga la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público contra quien resulte responsable.

Mientras tanto, las autoridades continúan recabando evidencias que permitan identificar plenamente al conductor que abandonó la escena, dejando tras de sí una camioneta destrozada y cuantiosos daños.