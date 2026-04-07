Roban motocicleta Italika en Fraccionamiento Carranza, Monclova

MONCLOVA, COAH.— La delincuencia volvió a dar de qué hablar en el Fraccionamiento Carranza, donde durante la noche amantes de lo ajeno se apoderaron de una motocicleta que se encontraba estacionada en vía pública, encendiendo nuevamente las alertas entre los vecinos del sector.

El robo fue reportado en la calle Bruno Neira, luego de que habitantes del lugar notaran la ausencia repentina de la unidad. Se trata de una motocicleta marca Italika que, como detalle particular, llevaba una escalera atada en la parte trasera, objeto que podría ayudar en su pronta identificación si los responsables intentan circular con ella.

Según los primeros informes, el hurto ocurrió durante horas de poca vigilancia, momento que los ladrones aprovecharon para llevarse la moto sin ser detectados. La oscuridad de la calle y la falta de movimiento vecinal habrían facilitado la huida.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al reporte y realizaron recorridos por el sector, además de implementar un operativo de búsqueda en colonias cercanas. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se habían obtenido resultados favorables.

Los residentes del área expresaron su preocupación por el aumento de robos y exhortaron a la comunidad a no dejar vehículos en la vía pública durante la noche, pues este tipo de delitos parece ir en incremento.

Las autoridades municipales aseguraron que reforzarán la vigilancia en la zona y pidieron a la ciudadanía reportar cualquier movimiento sospechoso para evitar que estos hechos sigan repitiéndose.