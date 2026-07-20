Aumenta vigilancia en Frontera por robos a trenes de Ferromex

FRONTERA COAH.— Autoridades de Seguridad Pública reforzaron la vigilancia en las colonias Occidental, Sierrita, Luis Donaldo Colosio y Elsa Hernández, como respuesta al incremento de robos cometidos contra vagones del tren de la empresa Ferromex.

La medida fue implementada luego de los recientes reportes de personas detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público por su presunta participación en el delito de robo a los vagones que circulan por ese sector del municipio.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con la información proporcionada, los recorridos preventivos fueron intensificados en las zonas aledañas a las vías férreas, donde se han registrado diversos hechos delictivos relacionados con el saqueo de mercancías transportadas por el ferrocarril.

Entre los productos que presuntamente han sido sustraídos de los vagones se encuentran equipos eléctricos, autopartes y otras mercancías, lo que ha motivado el fortalecimiento de la presencia policial para inhibir nuevos ilícitos.

Detalles confirmados

Las autoridades mantienen labores de vigilancia y prevención en las colonias señaladas, con el objetivo de reducir la incidencia de robos, proteger la carga ferroviaria y detectar a personas involucradas en este tipo de delitos.

Asimismo, reiteraron que las personas detenidas fueron consignadas ante el Ministerio Público, instancia encargada de integrar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica conforme a la ley.