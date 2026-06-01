Quema camioneta con bomba molotov

MONCLOVA, COAH.- Una presunta revancha entre vecinos estuvo a punto de terminar en una tragedia la tarde del lunes en la colonia Guerrero, luego de que un hombre señalado como víctima de una brutal golpiza regresara presuntamente para cobrar cuentas pendientes incendiando una camioneta con un artefacto casero.

Los hechos movilizaron a corporaciones policiacas hasta el cruce de las calles 5 y 10, donde habitantes del sector enfrentaron momentos de tensión al observar cómo una camioneta Nissan Frontier, propiedad de Carlos Eduardo, comenzaba a arder repentinamente frente a un domicilio.

De acuerdo con los primeros datos recabados por las autoridades, el presunto responsable sería Aurelio Monreal Vázquez, conocido en el sector como "El Bello", quien durante la madrugada habría sido víctima de una agresión física a manos de Carlos Eduardo, que lo dejó seriamente lesionado.

Versiones obtenidas en el lugar señalan que las diferencias entre ambas partes se arrastraban desde tiempo atrás y que la reciente golpiza habría desatado un deseo de venganza que terminó materializándose de manera violenta.

Fue poco antes de las 16:00 horas cuando el propietario de la unidad se encontraba dentro de su vivienda viendo televisión. De pronto escuchó un fuerte estallido que lo hizo salir apresuradamente para averiguar lo ocurrido.

Al asomarse, descubrió que la caja de su camioneta estaba envuelta en llamas, situación que provocó alarma entre vecinos, quienes de inmediato corrieron para auxiliar utilizando cubetas, tinas y garrafones llenos de agua.

Gracias a la rápida reacción de los moradores, el fuego fue controlado antes de que alcanzara el tanque de combustible o consumiera por completo la unidad, evitando daños de mayores proporciones.

Elementos de la Policía Municipal arribaron minutos después para entrevistarse con los afectados y comenzar las investigaciones correspondientes.

Las primeras indagatorias apuntan a que el incendio fue provocado de manera intencional mediante el lanzamiento de una botella incendiaria, presuntamente como represalia por la agresión sufrida durante la madrugada.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al auxilio de Olivia, hermana de Carlos, a quien tuvieron que trasladar a la Clínica 86 del IMSS al resultar con una severa crisis nerviosa, al ver como ´El Bello´ quemaba la camioneta de su hermano.

Aunque no se reportaron personas lesionadas durante el siniestro, las autoridades ya integran una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de quien resulte involucrado en este acto que puso en riesgo el patrimonio y la seguridad de varias familias de la colonia Guerrero.