investigan maltratos en anexo femenil

MONCLOVA, COAH.- Cuatro denuncias formales por presuntos abusos físicos y psicológicos mantienen bajo investigación a un centro de rehabilitación para mujeres en Monclova, luego de que una inspección realizada por autoridades sanitarias sacara a la luz posibles irregularidades en el trato que recibían algunas internas.

La Fiscalía General del Estado confirmó que las querellas surgieron tras un reporte emitido por personal de la Secretaría de Salud, cuyos inspectores detectaron situaciones preocupantes durante una revisión efectuada en el establecimiento como parte de los operativos de supervisión a centros de rehabilitación de la Región Centro.

Tras recibir la notificación, agentes de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al lugar para entrevistar a las mujeres que permanecían internadas y verificar las condiciones en las que operaba el inmueble.

La Fiscalía General del Estado ha recibido cuatro denuncias formales por maltratos en un anexo femenil en Monclova.

Como resultado de las primeras indagatorias, cuatro mujeres decidieron formalizar denuncias ante el Ministerio Público, señalando haber sido víctimas de presuntos maltratos físicos y psicológicos durante su permanencia en el centro de rehabilitación.

Las afectadas fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para rendir su declaración y someterse a valoraciones médicas y psicológicas. De acuerdo con las autoridades, tres de ellas presentaban lesiones catalogadas como leves, mientras que todas recibieron atención especializada para evaluar las afectaciones emocionales derivadas de los hechos denunciados.

Las mujeres afectadas han sido trasladadas para recibir atención médica y psicológica tras las denuncias.

El Delegado Regional de la Fiscalía, Everardo Lazo Chapa, informó que las investigaciones continúan en integración y que dentro de las declaraciones ya existen señalamientos directos contra personas presuntamente relacionadas con los actos denunciados.

Aunque hasta el momento no se han realizado detenciones, la autoridad ministerial trabaja en la recopilación de pruebas, testimonios y dictámenes periciales para determinar si existen elementos suficientes para ejercer acción penal contra quienes resulten responsables.

La carpeta de investigación se centra actualmente en posibles delitos relacionados con lesiones y maltrato, sin descartar que durante el desarrollo de las pesquisas puedan surgir nuevas líneas de investigación.

Las autoridades planean reforzar la supervisión de centros de rehabilitación en la región para garantizar el respeto a los derechos de las internas.

Paralelamente, la Fiscalía y la Secretaría de Salud reforzarán la supervisión de anexos y centros de rehabilitación en la región, con el objetivo de verificar que operen bajo condiciones adecuadas y respeten los derechos de las personas internadas.

Las autoridades también analizan implementar mecanismos de control que permitan un seguimiento más estricto sobre el funcionamiento de estos establecimientos, así como sobre los ingresos y egresos de quienes reciben tratamiento en ellos.

Mientras tanto, las cuatro denuncias continúan su curso legal y serán las investigaciones ministeriales las que determinen si existieron conductas constitutivas de delito dentro del anexo femenil.