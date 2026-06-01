Se desata riña entre punks y policías en Metro de la Ciudad de México

Una confrontación entre tres jóvenes y elementos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México se registró la tarde del sábado 30 de mayo en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, luego de que los involucrados presuntamente intentaran ingresar sin pagar.

El incidente ocurrió dentro de la estación Buenavista de la Línea B y fue captado en video por usuarios, material que posteriormente circuló en redes sociales y generó diversas reacciones.

En las imágenes se observa a una mujer policía intentando sujetar a uno de los jóvenes, vestido de negro. Instantes después, otro joven interviene y la situación escala hasta convertirse en un enfrentamiento físico entre los involucrados y los elementos de seguridad.

Mientras algunos uniformados trataban de controlar la situación, otros procedieron a asegurar a más jóvenes que se encontraban en el lugar. La riña atrajo la atención de decenas de usuarios que presenciaron los hechos.

De acuerdo con una tarjeta informativa, personal de la Policía Auxiliar detectó a tres personas que buscaban ingresar al sistema sin realizar el pago correspondiente. Tras ser notificados de la falta administrativa, los jóvenes adoptaron una actitud renuente y comenzaron a insultar a los oficiales.

La tensión aumentó rápidamente hasta derivar en una pelea, por lo que todas las personas involucradas fueron detenidas y puestas a disposición de un Juez Cívico, autoridad que determinará su situación jurídica.

Tras el incidente, se recordó que acciones como ingresar sin pagar o participar en peleas dentro de las instalaciones del Metro no son consideradas delitos, sino faltas administrativas. En estos casos, las sanciones pueden incluir arrestos de hasta 36 horas o multas superiores a los tres mil pesos, siempre que no existan lesiones que pongan en riesgo la vida de las personas involucradas.